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Правила проката электросамокатов ужесточили в Нижнем Новгороде

В 2025 году в Нижнем Новгороде вступают в силу новые правила проката электросамокатов, направленные на повышение безопасности пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев. Так, расширен список территорий, где запрещено движение и парковка самокатов — теперь в него вошли Стрелка, Канавинский и Молитовский мосты, площадь Революции, парк «Дубки», детский парк имени Свердлова, улицы Большая и Малая Покровская, набережная Федоровского, Рождественская улица, Верхневолжская набережная и другие локации. Ограничена скорость на отдельных участках: — до 10 км/ч в Автозаводском и Сормовском парках; — до 15 км/ч в районе озер Земснаряд-1 и 2, Нижегородской ярмарки, кварталах на Варварской и Пискунова, а также на Щелоковском хуторе; — до 20 км/ч в районе Верхневолжской набережной, Казанского съезда и площади Минина. Также в городе определяют места размещения самокатов со специальной разметкой, чтобы упорядочить их парковку.

По словам мэра, эффективность новых правил будет оцениваться на практике, и в случае необходимости в них внесут корректировки.

Ранее сообщалось, что мнения о запрете самокатов в центре Нижнего Новгорода разделились.