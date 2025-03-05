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Последние новости к вечеру 5 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 5 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 5 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 марта 2025 года.

США прекратили обмен разведданными с Украиной

Источник: AP 2024

США приостановили передачу разведданных Украине, сообщает Financial Times. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу, объяснив это стремлением «обеспечить мир». При этом Вашингтон продолжает делиться информацией с ближайшими союзниками, включая Великобританию.

ВС РФ освободили Привольное в ДНР

Источник: AP 2024

Российские войска освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике. Также за сутки нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах ряда населенных пунктов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

Белый дом связал возобновление помощи Киеву с ходом переговоров

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп может отменить паузу в поставках вооружения Киеву, если стороны смогут укрепить доверие, заявил советник по нацбезопасности Майк Уолц. Решение о приостановке военной помощи, принятое 4 марта, также затронуло передачу Украине разведданных.

Песков назвал лучшее место для переговоров РФ и США

Источник: AP 2024

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение о переговорах в Минске пока не рассматривалось. По его словам, для российской делегации это был бы предпочтительный вариант.

Посол Украины объяснила, о каком «письме Зеленского» говорил Трамп

Источник: AP 2024

Посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что Дональд Трамп говорил не о письме, а о посте Владимира Зеленского в соцсети Х. Ранее Трамп заявил, что получил от Зеленского сообщение о готовности к мирным переговорам.