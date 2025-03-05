Последние новости к вечеру 5 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 марта 2025 года.
США прекратили обмен разведданными с Украиной
США приостановили передачу разведданных Украине, сообщает Financial Times. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу, объяснив это стремлением «обеспечить мир». При этом Вашингтон продолжает делиться информацией с ближайшими союзниками, включая Великобританию.
ВС РФ освободили Привольное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике. Также за сутки нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах ряда населенных пунктов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.
Белый дом связал возобновление помощи Киеву с ходом переговоров
Президент США Дональд Трамп может отменить паузу в поставках вооружения Киеву, если стороны смогут укрепить доверие, заявил советник по нацбезопасности Майк Уолц. Решение о приостановке военной помощи, принятое 4 марта, также затронуло передачу Украине разведданных.
Песков назвал лучшее место для переговоров РФ и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение о переговорах в Минске пока не рассматривалось. По его словам, для российской делегации это был бы предпочтительный вариант.
Посол Украины объяснила, о каком «письме Зеленского» говорил Трамп
Посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что Дональд Трамп говорил не о письме, а о посте Владимира Зеленского в соцсети Х. Ранее Трамп заявил, что получил от Зеленского сообщение о готовности к мирным переговорам.