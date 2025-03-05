Белстат подсчитал, что на тысячу мужчин в Беларуси приходится 1166 женщин

В Национальном статистическом комитете в преддверии приближающегося 8 марта поделились актуальной демографической статистикой. По данным статистиков, в Беларуси на 1 января 2024 года проживало 4 миллиона 929 тысяч 249 женщин, что составляет без малого 54% от общей численности населения. По данным Белстата, на 1 тысячу мужчин в Беларуси приходится 1166 женщин.
Если посмотреть статистику в разрезе возрастных групп, то можно заключить, что в возрастной категории «65 лет и старше» на 1 тысячу мужчин приходится почти две тысячи женщин. Интересно, что в категории «до 30 лет» диспропорция иная: на тысячу белорусов — всего 962 женщины.
К слову, средний возраст белоруски составляет 43,9 года, впервые она вступает в брак в 26,7 года, рожая первенца примерно через год, в 27,5 года.
Ранее мы писали о том, что белоруска Наталья Подольская — ей, кстати, в мае-2025 исполнится 43 года — рассказала о четвертом за последние три месяца отпуске (тут про это).