Белстат подсчитал, что на тысячу мужчин в Беларуси приходится 1166 женщин

Если посмотреть статистику в разрезе возрастных групп, то можно заключить, что в возрастной категории «65 лет и старше» на 1 тысячу мужчин приходится почти две тысячи женщин. Интересно, что в категории «до 30 лет» диспропорция иная: на тысячу белорусов — всего 962 женщины.