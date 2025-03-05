Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат подсчитал, что на тысячу мужчин в Беларуси приходится 1166 женщин

Белстат: на тысячу мужчин в Беларуси приходится 1166 женщин.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном статистическом комитете в преддверии приближающегося 8 марта поделились актуальной демографической статистикой. По данным статистиков, в Беларуси на 1 января 2024 года проживало 4 миллиона 929 тысяч 249 женщин, что составляет без малого 54% от общей численности населения. По данным Белстата, на 1 тысячу мужчин в Беларуси приходится 1166 женщин.

Если посмотреть статистику в разрезе возрастных групп, то можно заключить, что в возрастной категории «65 лет и старше» на 1 тысячу мужчин приходится почти две тысячи женщин. Интересно, что в категории «до 30 лет» диспропорция иная: на тысячу белорусов — всего 962 женщины.

К слову, средний возраст белоруски составляет 43,9 года, впервые она вступает в брак в 26,7 года, рожая первенца примерно через год, в 27,5 года.

Ранее мы писали о том, что белоруска Наталья Подольская — ей, кстати, в мае-2025 исполнится 43 года — рассказала о четвертом за последние три месяца отпуске (тут про это).