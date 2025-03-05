В Калининградском зоопарке пеликан и журавль сыграли в «Царя горы»

В зоопарке Калининграда в вольере птиц появилась большая горка песка. Пернатые новинку оценили и тут же принялись играть в «Царя горы». Особенно отличились пеликан Гита и даурский журавль Рыжа. То один забирается на вершину, то второй. О забавном наблюдении рассказали в пресс-службе зоопарка.
«Казалось бы, это просто куча песка, а на самом деле — обогащение среды птиц: что-то новое на их территории, что-то, что требует всестороннего исследования и изучения с использованием всех данных природой способностей», — прокомментировали специалисты.
Отметим, в зоопарке стараются как можно чаще обогащать среду животных. Например, трубкозубу мастерят игрушки с мучными червячками внутри, а он их вытягивает и ест. Хищных кошек балуют подвешенным на высоту нескольких метров мясом — попробуй дотянись, если хочешь перекусить!