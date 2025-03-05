В Калининградском зоопарке пеликан и журавль сыграли в «Царя горы»

В зоопарке Калининграда в вольере птиц появилась большая горка песка. Пернатые новинку оценили и тут же принялись играть в «Царя горы». Особенно отличились пеликан Гита и даурский журавль Рыжа. То один забирается на вершину, то второй. О забавном наблюдении рассказали в пресс-службе зоопарка.