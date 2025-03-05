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Сервисам кикшеринга рекомендовали отложить старт сезона аренды самокатов: причина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта, ФедералПресс. Комтранс Петербурга обратился к сервисам кикшеринга из-за несвоевременного старта сезона самокатов. Арендовать средства индивидуальной мобильности в снежную погоду опасно.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Уважаемые петербуржцы, просим ответственно относиться к вопросам безопасности и не использовать СИМ во время гололеда и снегопадов», — обратились представители власти к жителям Северной столицы.

Некоторое время назад городской комитет по транспорту и кикшеринговые компании договорились о начале сезона в период с 3 по 10 марта. Сервисам напомнили, что в Петербурге есть зоны, где движение самокатов запрещено, уточняет издание «Мойка78».

Кроме того, арендные самокаты должны быть оборудованы светоотражателями, устройствами контроля скорости и иметь четкую нумерацию.