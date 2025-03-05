Дополнительный утренний поезд запущен из Дзержинска

«АО “Волго-Вятская пригородная пассажирская компания” постоянно работает над тем, чтобы сделать наши маршруты более комфортными для жителей Нижнего Новгорода и региона. Улучшение качества перевозок по маршруту Дзержинск — Нижний Новгород — одна из приоритетных задач, так как Дзержинск — крупнейший спутник Нижнего Новгорода, и порядка двух тысяч его жителей ежедневно пользуются нашими услугами, чтобы добраться на работу или учебу. Мы чутко прислушиваемся к мнениям и желаниям данных пассажиров. Сокращение интервала движения электропоездов по маршруту Дзержинск — Нижний Новгород — еще один важный наш шаг навстречу их потребностям», — отметил начальник пассажирской службы АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Леонид Тихонов.