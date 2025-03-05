На линию Санкт-Петербург — Калининград поставят ещё три судна. На них будут перевозить цемент и щебень. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора агента линии ООО «Трансмарин» Николая Апехтина.
Количество транспорта увеличит ОАО «Северное морское пароходство». В феврале компании одобрили субсидию на морские перевозки в размере 217 миллионов рублей.
«В настоящее время у нас в направлении Калининграда работают четыре судна, одно из которых временно находится в ремонте. Но в ближайшее время СМП поставит на линию ещё три судна, которые будут возить в Калининградскую область грузы, на которые выделено субсидирование», — сообщил Апехтин.
В 2025 году на субсидирование морских перевозок в Калининградской области предусмотрено финансирование в размере четырёх миллиардов рублей. В феврале средства распределили между 41 компанией.
На начало февраля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали 27 судов на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград, Санкт-Петербург — Пионерский.