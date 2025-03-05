На линию Санкт-Петербург — Калининград поставят ещё три судна

«В настоящее время у нас в направлении Калининграда работают четыре судна, одно из которых временно находится в ремонте. Но в ближайшее время СМП поставит на линию ещё три судна, которые будут возить в Калининградскую область грузы, на которые выделено субсидирование», — сообщил Апехтин.