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Белстат подсчитал, что в Беларуси каждым вторым руководителем является женщина

Белстат: каждый второй руководитель в Беларуси — женщина.

Источник: Комсомольская правда

Белстат подсчитал, что в Беларуси каждым вторым руководителем является женщина. Соответствующей актуальной демографической статистикой в Национальном статистическом комитете поделились в преддверии приближающегося 8 марта.

Почти 85% всех белорусских женщин трудоспособного возраста работают, а каждый второй руководитель в республике — именно женщина. К слову, есть и самые «женские» сферы и профессии, речь, главным образом, идет о здравоохранении, предоставлении социальных услуг, отрасли образования. Немало женщин и в финансовом секторе, страховая деятельности. Без малого 57% белорусок имеют диплом о высшем или среднем специальном образовании. Идут белорусские женщины и в ногу со временем: более 94% белорусок пользуются интернетом, заходя в сеть ежедневно.

Ранее мы писали о том, сколько мужчин приходится на одну тысячу женщин в Беларуси (тут про это).