Белстат подсчитал, что в Беларуси каждым вторым руководителем является женщина

Почти 85% всех белорусских женщин трудоспособного возраста работают, а каждый второй руководитель в республике — именно женщина. К слову, есть и самые «женские» сферы и профессии, речь, главным образом, идет о здравоохранении, предоставлении социальных услуг, отрасли образования. Немало женщин и в финансовом секторе, страховая деятельности. Без малого 57% белорусок имеют диплом о высшем или среднем специальном образовании. Идут белорусские женщины и в ногу со временем: более 94% белорусок пользуются интернетом, заходя в сеть ежедневно.