В Омске определился инвестор для возведения нового ТЦ в Кировском округе

Сегодня стало известно, что компания «Бауцентр Рус» выиграла аукцион на право аренды земельного участка площадью 18 000 квадратных метров на улице Волгоградская в Кировском округе Омска. Участок расположен рядом со строительным гипермаркетом «Бауцентр».
Ежегодная арендная плата составит 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «РБК Омск». Так как собственность муниципальная, то аукцион был организован департаментом архитектуры и градостроительства. Предполагается, что новый инвестор арендует площади на семь лет.
В данный момент, чтобы начать строительство необходимо перенести опоры линий электропередач. Эти работы должен провести арендатор участка за свой счет.
Ранее, в феврале, мэрия планировала сдать в аренду три земельных участка рядом с «Бауцентром» на улице 10 лет Октября на более короткий срок — 2,5 года.
Ранее мы писали, что в Омской области по решению властей появится межвузовский кампус мирового уровня.