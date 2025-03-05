В Омске определился инвестор для возведения нового ТЦ в Кировском округе

Ежегодная арендная плата составит 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «РБК Омск». Так как собственность муниципальная, то аукцион был организован департаментом архитектуры и градостроительства. Предполагается, что новый инвестор арендует площади на семь лет.