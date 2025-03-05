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В Башкирии охотники убили двух косуль

У подозреваемых изъяты ружья и снегоходы.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии нашли двух мертвых сибирских косуль: самца и самки. Туши животных обнаружили в окрестностях деревни Урал.

Как рассказали в Минэкологии республики, факт незаконной охоты выявили сотрудники ведомства, следователи и полицейские. Подозреваемые нанесли ущерб в размере 320 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли у мужчин их ружья и снегоходы. Начато разбирательство.

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