Бразильский орех: все о его пользе и вреде, опасности передозировки и противопоказаниях

Бразильский орех — один из самых противоречивых суперфудов. С одной стороны, он славится высоким содержанием селена и витаминов группы B, с другой — при чрезмерном употреблении этот продукт становится опасным. Вместе с врачом-диетологом Еленой Соломатиной «Газета.Ru» выяснила, в чем польза бразильского ореха, кому он противопоказан и как избежать вредных последствий его потребления.
Где растет бразильский орех.
Бразильский орех — плод одноименного южноамериканского дерева, которое также называют бертолетия. Вопреки своему названию, дерево растет не только в Бразилии. Основные плантации бразильского ореха сосредоточены в Боливии (50% мирового экспорта), Перу и Венесуэле.
Интересно, что культивировать это дерево почти невозможно — оно плодоносит только в естественной экосистеме. Орехи с дикорастущих деревьев собирают ежегодно.
С древности коренные жители Южной Америки употребляли бразильские орехи в пищу и использовали их как лекарство.
Как выглядят бразильские орехи и сколько они стоят.
Плоды бразильского ореха напоминают кокос: внутри твердой оболочки скрываются от 12 до 24 треугольных семян, которые мы и называем орехами. Обычно это крупные (4−5 см) семена кремового цвета, покрытые тонкой коричневой кожицей. Их часто путают с кешью из-за схожей формы, но текстура у них более маслянистая, а вкус — насыщенный, с нотками земли и кокоса.
Бразильские орехи собирают вручную, что объясняет высокую цену на них. В России стоимость бразильского ореха может значительно варьироваться из-за качества продукта, условий транспортировки, хранения, обработки и так далее.
В одних магазинах можно найти эти орехи по цене около 700 ₽ за 1 кг, в то время как в других ценник может колебаться от 1 до 2 тыс. руб. всего за 500 г.
Состав бразильского ореха и КБЖУ.
Главная фишка бразильского ореха — высокое содержание селена: один орех весом 5 г содержит 68−91 мкг этого микроэлемента, что превышает суточную норму для взрослого человека (55−75 мкг), отметила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
Также в составе бразильского ореха есть:
* Ненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6) — 60% массы; снижают воспаление, поддерживают здоровье сердца и улучшают когнитивные функции, участвуют в образовании клеточных мембран, обеспечивают здоровье кожи и помогают в обмене веществ;
Чем полезен бразильский орех для здоровья: 5 главных свойств.
1. Защита сердца и сосудов.
Ненасыщенные жирные кислоты в составе бразильского ореха снижают уровень «плохого» холестерина, а селен укрепляет стенки сосудов. Главное — соблюдайте рекомендуемую суточную норму потребления, подчеркнула врач-диетолог. Исследования показали, что регулярное употребление оптимального количества орехов в день (в том числе два-три бразильских ореха) уменьшает риск инфаркта на 30%.
2. Антиоксидантный щит.
Содержащийся в бразильском орехе селен участвует в синтезе глутатиона — «главного» антиоксиданта организма. Это замедляет старение и снижает риск онкозаболеваний: рака молочной железы, кишечника и других, обратила внимание Елена Соломатина.
3. Поддержка щитовидной железы.
Селен критически важен для выработки гормонов щитовидки. Всего один орех в день помогает предотвратить гипотиреоз.
Щитовидная железа отвечает за энергетический обмен, когнитивные способности, а также здоровье сердца и головного мозга. По словам собеседницы «Газеты.Ru», если уровень селена в организме будет недостаточным, это может негативно сказаться на всех этих функциях.
4. Красота кожи и волос.
Витамин E и селен борются с акне, а цинк ускоряет рост волос. Масло бразильского ореха часто добавляют в косметику для увлажнения кожи.
5. Контроль уровня сахара в крови.
Клетчатка и магний в составе бразильского ореха улучшают метаболизм глюкозы. Это особенно важно для людей с диабетом 2-го типа.
Вред бразильского ореха: когда полезный продукт становится опасным.
По словам Елены Соломатиной, несмотря на свои полезные свойства, при чрезмерном употреблении бразильский орех может нанести ощутимый вред здоровью.
Главный риск чрезмерного употребления бразильских орехов — передозировка селена, или селеноз.
Это может проявляться различными симптомами, которые варьируются по степени тяжести:
Чтобы избежать передозировки селена следует помнить о его суточной норме потребления.
При наличии подозрений на передозировку селена обязательно обратитесь к врачу!
Сколько бразильских орехов в день можно съесть.
Оптимальная норма потребления бразильского ореха — 2−3 штуки в день. Такое количество можно съесть без риска передозировки селеном. ~Для детей дозу сокращают до одного ореха три раза в неделю~.
«В зависимости от размера орехов не рекомендуется употреблять больше трех штук в день. Конечно, бразильский орех — это мощнейший растительный источник селена, однако его избыток может значительно ухудшить состояние организма», — предупредила Елена Соломатина.
❗️ Помните: даже суперфуды требуют умеренности. Следите за реакцией организма и не превращайте пользу во вред.
Кому противопоказаны бразильские орехи.
Перед включением бразильских орехов в рацион лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, особенно если у вас есть хронические заболевания. Несмотря на полезные свойства, эти орехи рекомендованы далеко не всем.
Так, бразильские орехи следует употреблять с осторожностью:
* Аллергикам. Люди с аллергией на орехи могут испытывать серьезные кожные реакции на бразильские орехи (зуд, покраснения и другие), судороги или анафилаксию.
* Людям с гипертиреозом. Из-за высокого содержания селена бразильские орехи стоит избегать людям с заболеваниями щитовидной железы, особенно с гипертиреозом, так как избыток селена может усугубить состояние.
* Онкологическим пациентам. Некоторые исследования связывают избыток селена с повышением риска рака простаты. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.
* Беременным и кормящим женщинам. Хотя селен важен для здоровья, чрезмерное употребление бразильских орехов может быть небезопасным для будущих и кормящих мам. Лучше проконсультироваться с врачом по поводу оптимального количества.
* Людям с заболеваниями почек. Из-за высокого содержания минералов и возможного их накопления, людям с заболеваниями почек (например, мочекаменная болезнь, гидронефроз, острый, а также хронический гломерулонефрит и другие) следует избегать бразильских орехов, чтобы избежать перегрузки организма.