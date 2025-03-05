Бразильский орех: все о его пользе и вреде, опасности передозировки и противопоказаниях

Бразильский орех — один из самых противоречивых суперфудов. С одной стороны, он славится высоким содержанием селена и витаминов группы B, с другой — при чрезмерном употреблении этот продукт становится опасным. Вместе с врачом-диетологом Еленой Соломатиной «Газета.Ru» выяснила, в чем польза бразильского ореха, кому он противопоказан и как избежать вредных последствий его потребления.