Шесть миллионов рублей выделено на возведение Национального исторического музея

Стало известно, что на строительство Национального исторического музея Беларуси, который будет возведен в Минке на месте исчезнувшего парка отдыха «Дримлэнд» в районе улицы Орловской, выделено 6 миллионов белорусских рублей.
Соответствующая информация следует из постановления правительства Беларуси, которое уже опубликовано на Национальном правовом портале.
Названная сумма, которая будет направлена на строительство Национального исторического музея Беларуси, включает в себя проектные и изыскательные работы. Источник финансирования — государственные капитальные вложения.
Ранее мы писали о том, сколько мужчин приходится на одну тысячу женщин в Беларуси (тут про это).