Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть миллионов рублей выделено на возведение Национального исторического музея

На строительство Национального исторического музея выделено 6 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что на строительство Национального исторического музея Беларуси, который будет возведен в Минке на месте исчезнувшего парка отдыха «Дримлэнд» в районе улицы Орловской, выделено 6 миллионов белорусских рублей.

Соответствующая информация следует из постановления правительства Беларуси, которое уже опубликовано на Национальном правовом портале.

Названная сумма, которая будет направлена на строительство Национального исторического музея Беларуси, включает в себя проектные и изыскательные работы. Источник финансирования — государственные капитальные вложения.

Ранее мы писали о том, сколько мужчин приходится на одну тысячу женщин в Беларуси (тут про это).