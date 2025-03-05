Маршруты ряда пригородных автобусов в Минске сократят

Изменения связаны с продлением Зеленолужской линии столичного метрополитена.
Так, маршруты № 311, 339, 339а, 359, 379, 413 будут следовать до остановки «Ст. м. “Слуцкий Гостинец” в обоих направлениях движения. Поэтому из их трассы исключаются остановки “АС Юго-Западная”, “Ст. м. “Михалово”, “Грушевская”, “Невский переулок”, “Брилевская”, “Брестская”, “Ст. м. “Неморшанский Сад”.
При этом расписание движения на участке от остановочного пункта «Ст. м. “Слуцкий Гостинец” до конечных остановочных пунктов Минского района, а также в обратных направлениях останется прежним, отметили в организации.
Помимо этого, вместо рейсов маршрута № 413у появятся рейсы по маршруту № 413, а расписание движения автобуса № 379у скорректируют.