Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Беларуси ввел предельные цены на платные анализы и диагностику

Предельные цены на платные анализ и лабораторную диагностику устанавливаются в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси ввело предельные максимальные тарифы на лабораторную диагностику.

Как сообщили в Минздраве, в ведомстве для этих целей приняли сразу четыре профильных постановления, сделано это в «целях совершенствования подходов по регулированию тарифов на платные медицинские услуги по лабораторной и инструментальной диагностике».

Всего в перечне Минздрава определено 238 предельных максимальных тарифов. Среди них 67 предельных максимальных тарифа на услуги по лабораторной диагностике, по которым ранее в Беларуси предельные максимальные уровни не устанавливались.

Добавим, что постановления вступают в силу через три месяца после их официального опубликования.

Ранее мы писали о том, сколько мужчин приходится на одну тысячу женщин в Беларуси (тут про это).