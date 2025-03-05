Минздрав Беларуси ввел предельные цены на платные анализы и диагностику

Министерство здравоохранения Беларуси ввело предельные максимальные тарифы на лабораторную диагностику.
Как сообщили в Минздраве, в ведомстве для этих целей приняли сразу четыре профильных постановления, сделано это в «целях совершенствования подходов по регулированию тарифов на платные медицинские услуги по лабораторной и инструментальной диагностике».
Всего в перечне Минздрава определено 238 предельных максимальных тарифов. Среди них 67 предельных максимальных тарифа на услуги по лабораторной диагностике, по которым ранее в Беларуси предельные максимальные уровни не устанавливались.
Добавим, что постановления вступают в силу через три месяца после их официального опубликования.
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