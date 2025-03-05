Рождаемость в мире продолжает падать. Наступает глобальный демографический кризис?

Несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы мотивировать молодых людей заводить детей, рождаемость во многих развитых странах мира продолжает падать. Так, в 2024 году в Японии на свет появилось рекордно маленькое количество малышей за последние 125 лет — всего 720 988. А смертность превысила рождаемость более чем в два раза: умерло 1,62 млн человек.
Рождаемость в Европе также сокращается: в 2022 году там было всего 3,88 млн новорожденных, это самый низкий показатель с 1960 года. Схожая тенденция сохраняется в США (она снизилась на 2% в 2023 году и на 0,12% в 2024 году) и России (в 2024 году на территории нашей страны родилось 1 222 408 детей, на 3,4% меньше, чем в 2023 году).
И хотя в некоторых странах, которые держали рекорд по низкой рождаемости, наблюдается ее прирост (в Южной Корее в 2024 году она впервые за девять лет выросла, с 0,72 в 2023 до 0,75 ребенка на одну женщину в течение репродуктивного периода), полностью переломить тенденцию пока не удалось.
Как вообще возникла идея угрозы перенаселения?
В начале 1968 года была опубликована книга американского биолога, бывшего профессора Стэнфордского университета Пола Эрлиха «Демографическая бомба» (The Population Bomb), в которой он рассуждал о том, что в будущем людей станет настолько много, что ресурсов планеты не хватит, чтобы обеспечить всех продовольствием. Книга предсказывала голодную смерть сотням миллионов людей в ближайшее десятилетие, причем избежать увеличения смертности не вышло бы при любом раскладе.
Книга вызвала широкий общественный резонанс и, хоть и не сразу, сформировала массовое общественное заблуждение: якобы главная проблема современного общества — перенаселение. Причем именно с ним связаны другие общемировые проблемы, в том числе экологического, экономического и социального характера.
И хотя в самой книге Эрлих отмечал, что описанные в ней сценарии лишь один из вариантов развития событий, ультимативный тон повествования и графические описания страшных последствий перенаселения планеты, а также заявления о том, что 15 лет — все, что осталось у человечества, способствовали развитию массовой тревоги.
В результате начали создаваться и активно финансироваться организации, направленные на решение проблемы перенаселения через, например, снижение уровня рождаемости в бедных странах и районах. Одна из таких, которая сегодня известна под названием EngenderHealth, возникла на базе так называемой Лиги стерилизации Нью-Джерси (Sterilization League of New Jersey) 9 января 1937, которая занималась принудительной стерилизацией людей с ограниченными возможностями (особыми потребностями?) и психическими заболеваниями. На волне популярности работы Пола Эрлиха она была переименована в Ассоциацию добровольной стерилизации, получила финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID) на распространение безопасных и добровольных процедур стерилизации.
И, несмотря на то что доступ к средствам планирования семьи и контролю над рождаемостью сегодня остается неотъемлемым правом человека, в результате распространения идей перенаселения пострадали многие мужчины и женщины. Как объясняет один из главных противников идей перенаселения американский доктор философии Бетси Хартманн, многие методы, которые применялись для контроля численности населения, нельзя было назвать этичными. Например, в Египте, Пакистане, Южной Корее и Тайване заработная плата медицинских работников была тем выше, чем больше маточных спиралей они поставили. А жители неразвитых стран (Мексики, Боливии, Перу и Индонезии) и вовсе могли быть стерилизованы принудительно, в нестерильных условиях и без наркоза.
Однако современные данные указывают на то, что люди тогда сражались с ветряными мельницами. Многие прогнозы Эрлиха не оправдались, например по поводу мирового голода. Конечно, эта проблема сохраняется, но, по оценкам, к 2030 году количество людей, у которых не будет доступа к еде на постоянной основе, сократится с 735 до 600 млн, а не вырастет. Тоже можно сказать и про обнищание мирового населения: по оценкам Всемирного банка, за последнее десятилетие число людей, живущих в состоянии крайней нищеты, снизилось на 66%.
Депопуляция — вот настоящая проблема.
Сегодня эксперты выделяют противоположную перенаселению проблему — депопуляцию. Страны массово сталкиваются с кризисом рождаемости: по оценкам экспертов, она продолжит снижаться вплоть до 2100 года. Согласно опубликованному в журнале The Lancet исследованию, к этому моменту в 97% стран прирост населения окажется недостаточным, чтобы поддерживать его численность.
Сам же прирост населения станет крайне неравномерным: относительно высокие показатели рождаемости сохранятся преимущественно в странах с низким уровнем дохода в Западной и Восточной Африке, к югу от Сахары.
По подсчетам экспертов, чтобы обеспечить долгосрочную замену стареющего населения новым, необходимо поддерживать уровень рождаемости хотя бы в 2,1 ребенка на одну женщину. Однако при анализе текущей демографической ситуации с учетом ключевых факторов, которые могут повлиять на количество детей в семье (например, уровень образования, место жительства и т.д.), выяснилось, что уже к 2050 году 76% стран столкнутся с рождаемостью ниже уровня воспроизводства.
Эти прогнозы подсветили новые проблемы, которые противоречат постулатам, озвученным в «Демографической бомбе»: сокращение рабочей силы и увеличивающаяся экономическая нагрузка на тех, кто может трудиться, за счет роста стареющего населения.
В общем прогнозы такие: население планеты достигнет пиковых показателей к 2064 году и будет составлять примерно 9,7 млрд человек, но к концу века сократится до 8,8 млрд. Причем наиболее «пострадавшими» странами станут те, которые обычно бьют рекорды рождаемости: население Японии сократится с пиковых 128 млн 2017 года до 53 млн к концу века, а число жителей Китая сначала вырастет до 1,4 млрд, но упадет до 732 млн. Население же России сократится с 146 млн (показатель 2017 года) до 106 млн человек, в результате чего наша страна перестанет входить в топ-10 самых густонаселенных стран к 2100 году.
Что может помочь справиться с проблемой?
По мнению демографов, для того чтобы справиться с проблемой снижения рождаемости, необходимы значительные усилия со стороны государства. Необходимы создание условий для рождения новых детей и активная поддержка семей, в которых уже есть дети, а также работа над тем, чтобы появлялось как можно больше новых «ячеек общества», и профилактика разводов.
Однако точного рецепта не знает никто: опыт разных стран со всего мира говорит о том, что даже эффективные на первый взгляд стратегии по поддержанию уровня рождаемости могут не сработать. Хороший пример — финансовая поддержка со стороны государства, денежные поощрения и выплаты за рождение ребенка (к таким, например, относится материнский капитал). Опыт разных стран (включающих Китай, Австралию и Японию) показывает, что такая поддержка может оказать лишь краткосрочный, незначительный эффект, причем прирост к рождаемости составлял лишь около 2%.
Еще опаснее запрещать доступ к средствам контроля за рождаемостью. В истории существует достаточно примеров, которые демонстрируют, насколько это может быть опасно. Достаточно вспомнить, как в период правления Николае Чаушеску румынские женщины были вынуждены бороться с нежелательной беременностью самостоятельно из-за запретов абортов и средств контрацепции (к ним был доступ только у женщин старше 40 лет и тем, кто родил хотя бы четырех детей). В результате множество потенциальных мам погибло из-за того, что пытались воспроизвести опасную операцию самостоятельно, без врачебного присмотра, а детские дома в стране были переполнены. В целом столь агрессивное вмешательство в репродуктивные процессы приводит к долгосрочным пагубным последствиям для экономики страны.
Да и сами авторы исследования о численности населения к 2100 году подчеркивают, что их работа не призывает к ограничению прав на репродуктивный контроль.
Однако выделить некоторые факторы, которые сильно влияют на желание или нежелание женщин заводить детей, все-таки удалось: согласно данным Австралийского национального университета, это сопутствующие затраты, гарантия трудоустройства и любимого человека рядом.