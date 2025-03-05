Рождаемость в мире продолжает падать. Наступает глобальный демографический кризис?

Однако современные данные указывают на то, что люди тогда сражались с ветряными мельницами. Многие прогнозы Эрлиха не оправдались, например по поводу мирового голода. Конечно, эта проблема сохраняется, но, по оценкам, к 2030 году количество людей, у которых не будет доступа к еде на постоянной основе, сократится с 735 до 600 млн, а не вырастет. Тоже можно сказать и про обнищание мирового населения: по оценкам Всемирного банка, за последнее десятилетие число людей, живущих в состоянии крайней нищеты, снизилось на 66%.