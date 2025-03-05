Эксперт Лебедев: «шерстистая мышь» является успешным этапом на пути к воссозданию мамонтов

Также Лебедев отметил, что генетические эксперименты на мышах проводятся уже давно и довольно хорошо налажены, но как делать это на слонах и что получится — пока неизвестно. «Есть сомнения в том, что воссозданный шерстистый мамонт будет точной генетической копией мамонта, точнее это будет назвать модифицированным слоном», — подытожил он.