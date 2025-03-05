Эксперт Лебедев: «шерстистая мышь» является успешным этапом на пути к воссозданию мамонтов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Выведение специалистами американской биотехнологической компании «шерстистой мыши» является генетическим успехом в программе, позиционируемой как воссоздание мамонтов. Такое мнение высказал ТАСС профессор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Михаил Лебедев.
Компания Colossal Biosciences, которая намерена воссоздать мамонтов к 2028 году, вывела «шерстистую мышь», которая по волосяному покрову напоминает мамонта.
«Задача компании состоит в том, чтобы генетически модифицировать слона и получить мамонта. Сейчас они находятся на такой стадии исследования, что, взяв мышь и модифицировав ей восемь генов, которые управляют ростом волос, смогли вывести “шерстистую мышь”, которая обладает чертами мамонта. Я думаю, что у них произошел большой успех», — сказал он.
Также Лебедев отметил, что генетические эксперименты на мышах проводятся уже давно и довольно хорошо налажены, но как делать это на слонах и что получится — пока неизвестно. «Есть сомнения в том, что воссозданный шерстистый мамонт будет точной генетической копией мамонта, точнее это будет назвать модифицированным слоном», — подытожил он.