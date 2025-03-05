Завтра, 6 марта в Омске будет снежно и тепло. Так, по данным сервиса «Яндекс Погода», в четверг в Омске ожидается достаточно теплая погода. В ночные часы в Омске будет около −10 градусов, днем потеплеет до −3 градусов. При этом синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков, до 90%. При этом, давление будет составлять 742 мм рт. столба. В пятницу, 7 марта характер погоды существенно не изменится. К воскресенью дневные температуры опустятся до −10 градусов.