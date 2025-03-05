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Более 1,2 тысяч случаев заражения зафиксировали в Башкирии

В Башкирии наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии снижается заболеваемость туберкулезом. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики. Средний темп снижения составил 6,5 процентов.

Впервые в 2024 году диагностировали 1 251 случай туберкулеза, что на 1,3% ниже показателя предыдущего года (1 272 случая).

Также упала и смертность от заболевания. В прошлом году показатель смертности населения от этого заболевания составил 3,1 на 100 тысяч. Это что ниже прошлогоднего показателя на 13,9%.

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