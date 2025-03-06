Электросамокатчики съехали с улиц Перми

Им запрещено оставлять этот транспорт в центре города, а также на дорожных магистралях. И поездка на самокатах, взятых напрокат, теряет всякий смысл. Не таскать же их на руках в магазинах, кафе, кинотеатре? Компании остались без клиентов. Запрет на стоянку гордума ввела еще в марте прошлого года. Но это решение компании решили оспорить в суде. Не оспорили.
А пермяки уже год наслаждаются спокойными улицами, где не гоняют, как обезумевшие, молодые люди на электрических самокатах. Никто не врезается на полной скорости в пешеходов, не падает под ноги с дикими воплями. Одно время дошло уже до того, что электросамокатчики звенели сигналами, нагло сгоняя людей с тротуаров и требуя уступить им дорогу. Сейчас на улицах только иногда проедет работник службы доставки. «Мы очень довольны порядком на тротуарах, — говорит пермяк Виталий Гилев. — Хотя у меня дома тоже есть электросамокат. Старший сын ездит на нем по своим делам. Мы живем в спальном районе, и он не спеша катается в магазин, например».
Но дело не только в том, что любители лихой езды угрожали пешеходам. Покатавшись на электросамокатах, их частенько бросали где попало, и в результате возле перекрестков, на тротуарах возникали целые залежи этого транспорта. Три года назад с компаниями — прокатчиками самокатов власти хотели договориться по-хорошему. По заключенному тогда соглашению этот транспорт можно было оставлять на специально выделенных местах. Но толку из этого не вышло: электросамокаты продолжали бросать где попало. Соглашение пришлось расторгнуть.
Да и даже потом, когда дума запретила парковки, электросамокаты по-прежнему оставляли на тротуарах. Власти города не сдавались. Самокаты с улиц начали эвакуировать, причем за это стали брать деньги с владельцев, то есть компаний-прокатчиков. Буквально за несколько дней было вывезено на штрафные стоянки более 500 электросамокатов. Чтобы вернуть их, за транспортировку только одного самоката надо заплатить 1,5 тысячи рублей и еще за пользование стоянкой — 100 рублей.
Кикшеринговые компании бросились в бой. Одна из них пожаловалась в правоохранительные органы, дескать, депутаты нарушают закон, мешают предпринимательству. Другая посчитала, что затронуты права граждан на свободу передвижения и вообще, дескать, городская дума занялась не своим делом.
Начались судебные процессы. Все они были проиграны прокатчиками. Их доводы признали несостоятельными. В своем решении пермский суд указал, что правила благоустройства «направлены на устранение хаотичного размещения средств индивидуальной мобильности (электросамокатов), на повышение безопасности пешеходов, в том числе относящихся к маломобильным группам населения».
Также суд отметил, что пользоваться электросамокатами в Перми никто не запрещал и передвигаться на них по-прежнему можно где угодно. Также и с их парковкой — за пределами центра города их можно оставлять без всяких проблем.
Между тем.
В Петербурге еще идет снег, но на улицах города уже появились первые арендные электросамокаты. Однако в этом сезоне их снова не будет в центральных районах Северной столицы — Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном.
Таковы условия соглашения города с операторами кикшеринга, которое продолжает действовать. Дело в том, что в исторической части Петербурга очень узкие тротуары и много туристов. В летний день никакой самокат просто не проедет сквозь сплошной людской поток на Невском проспекте.
Подготовила Марина Ледяева.