Электросамокатчики съехали с улиц Перми

А пермяки уже год наслаждаются спокойными улицами, где не гоняют, как обезумевшие, молодые люди на электрических самокатах. Никто не врезается на полной скорости в пешеходов, не падает под ноги с дикими воплями. Одно время дошло уже до того, что электросамокатчики звенели сигналами, нагло сгоняя людей с тротуаров и требуя уступить им дорогу. Сейчас на улицах только иногда проедет работник службы доставки. «Мы очень довольны порядком на тротуарах, — говорит пермяк Виталий Гилев. — Хотя у меня дома тоже есть электросамокат. Старший сын ездит на нем по своим делам. Мы живем в спальном районе, и он не спеша катается в магазин, например».