Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В реку Толучеевка в Воронежской области сбрасывали неочищенные сточные воды

В отношении руководителя МУПа возбудили административные дела.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Калачеевского района совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области отреагировали на публикации в различных пабликах о несанкционированном сбросе неочищенных сточных вод в реку Толучеевка. Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

Благодаря проверке удалось выявить многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности предприятия «Районное водоснабжение».

В числе прочего превышались нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ, не вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду и отсутствовало разрешение на использование водных объектов для целей сброса сточных вод. В отношении руководителя МУПа возбуждены восемь административных дел. Они направлены для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии региона.