В реку Толучеевка в Воронежской области сбрасывали неочищенные сточные воды

Прокуратура Калачеевского района совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области отреагировали на публикации в различных пабликах о несанкционированном сбросе неочищенных сточных вод в реку Толучеевка. Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.
Благодаря проверке удалось выявить многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности предприятия «Районное водоснабжение».
В числе прочего превышались нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ, не вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду и отсутствовало разрешение на использование водных объектов для целей сброса сточных вод. В отношении руководителя МУПа возбуждены восемь административных дел. Они направлены для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии региона.