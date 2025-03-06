В реку Толучеевка в Воронежской области сбрасывали неочищенные сточные воды

В числе прочего превышались нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ, не вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду и отсутствовало разрешение на использование водных объектов для целей сброса сточных вод. В отношении руководителя МУПа возбуждены восемь административных дел. Они направлены для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии региона.