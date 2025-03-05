В Ростове-на-Дону планируют высадить миллион летних цветов

Отметим, в прошлом году на озеленение донской столицы направили около 128 миллионов рублей. На эти средства закупили почти миллион однолетних цветов, 19,8 тысячи многолетних, 29 тысяч кустарников и почти два миллиона тюльпанов. Благодаря Дню древонасаждения в городе появились больше семи тысяч деревьев и 11 тысяч кустарников.