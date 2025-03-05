В Миллерово пропал 36-летний мужчина

В Миллерово пропал 36-летний местный житель. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Василий Колесников вышел из дома 18 февраля. С того дня его больше никто не видел, мужчина больше не вернулся. Родные начали волноваться и судорожно обзванивать всех знакомых, однако мужчину никто не видел. Родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики уже несколько недель прочесывают все близлежащие районы.
Рост пропавшего — около 180 сантиметров. У него нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Он был одет в темную куртку, темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки и шапку такого же цвета. Родные Василия Колесникова надеются, что он найдется живым и невредимым.