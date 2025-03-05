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Росатом и МИФИ в созданной лаборатории будут выращивать сосуды человека

В феврале на выставке Форума будущих технологий президенту РФ Владимиру Путину показали кролика, которому за месяц до этого в бедренную артерию был внедрен имплант кровеносного сосуда, выращенный в биофабрикаторе.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Росатом открыл в МИФИ лабораторию биопечати, лаборатория займется выращиванием биосовместимых эквивалентов кровеносных сосудов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«В Национальном исследовательском ядерном университете “МИФИ” (НИЯУ МИФИ) состоялось открытие лаборатории регенеративных технологий и тканевой инженерии, созданной при поддержке госкорпорации “Росатом”. Лаборатория займется выращиванием биосовместимых эквивалентов кровеносных сосудов из собственных клеток пациентов», — говорится в сообщении. Биофабрикатор, разработанный учеными Росатома, позволит моделировать процессы выращивания тканей на микроуровне.

В феврале на выставке Форума будущих технологий президенту РФ Владимиру Путину показали кролика, которому за месяц до этого в бедренную артерию был внедрен имплант кровеносного сосуда, выращенный в биофабрикаторе. Как рассказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев, в биофабрикаторе можно вырастить сосуд длиной до 10 см.