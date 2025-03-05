Росатом и МИФИ в созданной лаборатории будут выращивать сосуды человека

В феврале на выставке Форума будущих технологий президенту РФ Владимиру Путину показали кролика, которому за месяц до этого в бедренную артерию был внедрен имплант кровеносного сосуда, выращенный в биофабрикаторе. Как рассказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев, в биофабрикаторе можно вырастить сосуд длиной до 10 см.