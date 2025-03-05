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Подснежники расцвели в Ленобласти

Цветы заметили в Сланцах.

Источник: Александр ДроZденко

Цветущие подснежники заметили в Ленинградской области. На эти цветы обратил внимание губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Первые снежные цветы появились в Сланцах.

— Сланцы сообщают о ранней весне, — рассказал Александр Дрозденко.

Название подснежников связано с цветением этого растения. Обычно они растут ранней весной и живут не более месяца.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о пополнении в семье обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке. У приматов родились два малыша. Сейчас они цепляются на спины своих родителей, однако иногда набираются смелости и самостоятельно выходят на прогулки в вольере. Сотрудники зоопарка подобрали детенышам приматов специальный рацион, благодаря которому они вырастут здоровыми. В него входит материнское молоко и фрукты.