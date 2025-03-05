Подснежники расцвели в Ленобласти

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о пополнении в семье обыкновенных игрунок в Ленинградском зоопарке. У приматов родились два малыша. Сейчас они цепляются на спины своих родителей, однако иногда набираются смелости и самостоятельно выходят на прогулки в вольере. Сотрудники зоопарка подобрали детенышам приматов специальный рацион, благодаря которому они вырастут здоровыми. В него входит материнское молоко и фрукты.