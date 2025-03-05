В Советском районе Ростова нашли тело мужчины

Возле жилого дома в Ростове нашли труп мужчины. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала местная жительница. Происшествие случилось днем 5 марта на проспекте Коммунистическом.
По словам девушки, мужчина неожиданно потерял сознание и упал. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Позже на место прибыли криминалисты. Тело мужчины накрыли, а позже увезли с места происшествия. Официальных данных по этому поводу пока не поступало.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону мужчина случайно содрал родинку и попал в больницу спустя год. Врачи провели диагностику и выявили у него метастазы и нашли опухоль мозга. Сейчас мужчина проходит необходимое лечение.