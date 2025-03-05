В Советском районе Ростова нашли тело мужчины

По словам девушки, мужчина неожиданно потерял сознание и упал. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Позже на место прибыли криминалисты. Тело мужчины накрыли, а позже увезли с места происшествия. Официальных данных по этому поводу пока не поступало.