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В Советском районе Ростова нашли тело мужчины

В Ростове на проспекте Коммунистическом обнаружили тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Возле жилого дома в Ростове нашли труп мужчины. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала местная жительница. Происшествие случилось днем 5 марта на проспекте Коммунистическом.

По словам девушки, мужчина неожиданно потерял сознание и упал. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Позже на место прибыли криминалисты. Тело мужчины накрыли, а позже увезли с места происшествия. Официальных данных по этому поводу пока не поступало.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону мужчина случайно содрал родинку и попал в больницу спустя год. Врачи провели диагностику и выявили у него метастазы и нашли опухоль мозга. Сейчас мужчина проходит необходимое лечение.