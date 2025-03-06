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В Пермском крае местная жительница засудила администрацию бассейна за травму

Женщине выплатили 4 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Березников отсудила у администрации местного бассейна 4 тысячи рублей за травму. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В апреле 2024 года женщина во время занятий повредила ладонь об торчащие проволочки, которые были частью металлического троса, использующегося для разделения дорожек в МАУ ДО «СШ “Кристалл”». Она составила иск о компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил иск и постановил выплатить прикамке 4 тысячи рублей.

Позже, по заявлению гражданки, государственный орган обратился в суд с требованием наложить штраф на МАУ ДО «СШ “Кристалл”» в размере 50% от присужденной суммы. Березниковский городской суд удовлетворил этот иск.