В Пермском крае местная жительница засудила администрацию бассейна за травму

В апреле 2024 года женщина во время занятий повредила ладонь об торчащие проволочки, которые были частью металлического троса, использующегося для разделения дорожек в МАУ ДО «СШ “Кристалл”». Она составила иск о компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей.