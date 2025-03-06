В Пермском крае местная жительница засудила администрацию бассейна за травму

Жительница Березников отсудила у администрации местного бассейна 4 тысячи рублей за травму. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В апреле 2024 года женщина во время занятий повредила ладонь об торчащие проволочки, которые были частью металлического троса, использующегося для разделения дорожек в МАУ ДО «СШ “Кристалл”». Она составила иск о компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
Суд частично удовлетворил иск и постановил выплатить прикамке 4 тысячи рублей.
Позже, по заявлению гражданки, государственный орган обратился в суд с требованием наложить штраф на МАУ ДО «СШ “Кристалл”» в размере 50% от присужденной суммы. Березниковский городской суд удовлетворил этот иск.