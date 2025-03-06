В Самарской области ввели запрет на продажу энергетиков подросткам

По данным мэрии Самары, теперь продавцы должны требовать у покупателей документы, подтверждающие возраст, при покупке ими энергетиков: паспорт, водительские права, загранпаспорт и т. п. Кроме того, возраст можно подтвердить через биометрические данные в приложении «Госуслуги Биометрия».