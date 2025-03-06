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В Самарской области ввели запрет на продажу энергетиков подросткам

За нарушение грозит штраф.

С 1 марта в регионе вступил в силу запрет на продажу энергетиков школьникам. Соответствующее решение было принято в рамках федерального закона, который запрещает реализацию тонизирующих напитков детям и подросткам.

По данным мэрии Самары, теперь продавцы должны требовать у покупателей документы, подтверждающие возраст, при покупке ими энергетиков: паспорт, водительские права, загранпаспорт и т. п. Кроме того, возраст можно подтвердить через биометрические данные в приложении «Госуслуги Биометрия».

Добавим, что новый запрет не распространяется на чай, кофе и напитки, основанные на них. Контролировать соблюдение закона будет региональный минпромторг.