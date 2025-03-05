Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер в 48 лет

Илья Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года в Москве. Профессиональное образование получил на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии и Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1995 году он начал работать на ВГТРК. Был продюсером более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Вспоминая тебя», «Документалист. Охотник за призраками» и «Венец творения». Занимался режиссурой и написанием сценариев.