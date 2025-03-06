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Гимн Крыма: каким его представляют жители

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. В Крыму продолжается конкурс на новый гимн республики — он стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня текущего года. В это время власти должны будут официально утвердить текст.

Источник: РИА "Новости"

Работы присылают в комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже «выполнил свою историческую роль». В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.

Также власти акцентировали внимание на необходимости отразить в гимне события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией. В частности, на это в сентябре 2024 года указывал глава парламента республики Владимир Константинов.

Корреспонденты РИА Новости Крым решили узнать у крымчан, какие события, по их мнению, необходимо обязательно упомянуть в новом гимне республики, и кто его должен исполнить. Подробности — в нашем видео.