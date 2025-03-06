Гимн Крыма: каким его представляют жители

Работы присылают в комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже «выполнил свою историческую роль». В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.
Также власти акцентировали внимание на необходимости отразить в гимне события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией. В частности, на это в сентябре 2024 года указывал глава парламента республики Владимир Константинов.
Корреспонденты РИА Новости Крым решили узнать у крымчан, какие события, по их мнению, необходимо обязательно упомянуть в новом гимне республики, и кто его должен исполнить. Подробности — в нашем видео.