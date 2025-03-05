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Спасатели тушат крупный пожар в деревне Буни на Воложинщине — горит пять домов

В одной из деревень Воложинского района возник серьезный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В одной из деревень Воложинского района возник серьезный масштабный пожар. Информация об этом появилась в 20.10 в среду, 5 марта 2025 года в официальном телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

«Спасатели работают по сообщению о пожаре в деревне Буни Воложинского района. По предварительной информации горят пять строений. На месте работают восемь единиц техники», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Отметим, что сама деревня находится примерно в 80 километрах от Минска. В МЧС проинформировали, что несколько позже проинформируют о подробностях масштабного возгорания, переросшего в серьезный пожар.

Ранее мы писали о том, сколько мужчин приходится на одну тысячу женщин в Беларуси (тут про это).