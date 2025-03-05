Путин: ситуация с кибермошенниками стала острой, реагировать надо быстро

По оценке специалистов, к настоящему времени крупные банки отбивают 99% атак кибермошенников, но даже оставшегося 1% достаточно, чтобы говорить о миллиардном ущербе в масштабах всей страны. Такие данные были озвучены на совещании с членами правительства, которое провел 5 марта президент России Владимир Путин. Одним из основных докладчиков по теме была глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, рассказавшая об уже принятых мерах по снижению рисков для граждан — и того, что планируется сделать в этом направлении в ближайшем будущем.