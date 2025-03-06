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6 марта отключения света пройдут в трех районах Волгограда

Электрики временно обесточат часть жилых домов, административные здания, а также строения, где находятся коммерческие и офисные помещения.

На сайте ресурсоснабжающей организации указано, что 6 марта плановые отключения электричества ожидаются в Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах. В среднем волгоградцам предстоит провести без света около 3−4 часов. В это время специалисты будут проводить ремонтные и профилактические работы на объектах электросетевого хозяйства.

Ознакомиться с полным списком адресов и графиком отключения электроснабжения можно здесь.

Добавим, что после окончания плановых работ подача ресурса будет восстановлена в прежнем объеме.