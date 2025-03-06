6 марта отключения света пройдут в трех районах Волгограда

На сайте ресурсоснабжающей организации указано, что 6 марта плановые отключения электричества ожидаются в Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах. В среднем волгоградцам предстоит провести без света около 3−4 часов. В это время специалисты будут проводить ремонтные и профилактические работы на объектах электросетевого хозяйства.