За 2024 год в Екатеринбурге поставили более 1,6 тысячи спектаклей

Директор Департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал депутатам гордумы о театральной сфере города и ее перспективах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
В Екатеринбурге работают пять муниципальных театров и Городской дом музыки. В 2024 году было показано 1 672 спектакля, которые посетили более 318 тысяч зрителей.
По словам Ильи Маркова, количество постановок и зрителей растет в связи с развитием фестивального движения.
Так, одним из значимых событий является Международный фестиваль детского балета «Щелкунчик приглашает», который объединяет любительские и профессиональные коллективы. С 2012 по 2024 год в конкурсе участвовали 4 100 исполнителей из 30 городов и 17 регионов России и зарубежья.
Также в Екатеринбурге с 2002 года проходит Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». В рамках мероприятия проводятся мастер-классы и круглые столы. С 2018 по 2024 годы было показано 130 спектаклей для 13 тысяч зрителей.
Кроме того, ежегодно открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» сотрудничает с екатеринбургскими театрами и проводит показы на нескольких театральных площадках, таких как Коляда-Театр, Екатеринбургский театр кукол, Свердловский государственный академический театр драмы. За шесть лет в оргкомитет фестиваля поступило более 1 200 заявок, а около девяти тысяч зрителей увидели более 90 спектаклей.