За 2024 год в Екатеринбурге поставили более 1,6 тысячи спектаклей

Кроме того, ежегодно открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» сотрудничает с екатеринбургскими театрами и проводит показы на нескольких театральных площадках, таких как Коляда-Театр, Екатеринбургский театр кукол, Свердловский государственный академический театр драмы. За шесть лет в оргкомитет фестиваля поступило более 1 200 заявок, а около девяти тысяч зрителей увидели более 90 спектаклей.