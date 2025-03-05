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В Крыму сброшенная с «Ласточкина гнезда» кошка готовится стать домашней

Идет на поправку: В Крыму сброшенная с «Ласточкина гнезда» кошка Муся скоро отправится в любящую семью.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму сброшенная с «Ласточкина гнезда» кошка готовится стать домашней. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

По данным издания, кошка Муся стала настоящей знаменитостью после одного несчастного случая. Турист из Питера взял кошку и скинул ее с 38-метрой Аврориной скалы, где находится замок-дворец «Ласточкино гнездо».

Кадры жестокого поступка облетели весь интернет. Видео вызвало волну народного негатива и осуждения. Многие испугались, что кошка погибла. Однако пушистую красавицу удалось спасти.

— На третий день после ЧП случилось настоящее чудо — мурлыку нашли живой! Жалобно мяукающее животное со скалы наверх подняли крымские спасатели, — говорится в сообщении.

Сейчас кошка продолжает проходить лечение.