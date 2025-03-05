В Крыму сброшенная с «Ласточкина гнезда» кошка готовится стать домашней. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
По данным издания, кошка Муся стала настоящей знаменитостью после одного несчастного случая. Турист из Питера взял кошку и скинул ее с 38-метрой Аврориной скалы, где находится замок-дворец «Ласточкино гнездо».
Кадры жестокого поступка облетели весь интернет. Видео вызвало волну народного негатива и осуждения. Многие испугались, что кошка погибла. Однако пушистую красавицу удалось спасти.
— На третий день после ЧП случилось настоящее чудо — мурлыку нашли живой! Жалобно мяукающее животное со скалы наверх подняли крымские спасатели, — говорится в сообщении.
Сейчас кошка продолжает проходить лечение.