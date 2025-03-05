Специалист Моисеенко предупредила ростовчан об опасности в ванной комнате

Моисеенко подчеркнула, что независимо от возраста, риск падений на скользком полу в квартире высок, и ванная комната здесь лидирует по количеству таких инцидентов. Она также отметила серьёзные последствия, к которым могут приводить падения, в том числе частичную или полную потерю двигательных функций, особенно актуальную для людей старше 60 лет.