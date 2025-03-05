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Специалист Моисеенко предупредила ростовчан об опасности в ванной комнате

Ванна — зона повышенного риска: Ростовчан предупредили об опасности.

Источник: Комсомольская правда

Специалист по первой помощи предупреждает об опасности падений в ванной комнате. Об этом эксперт Светлана Моисеенко рассказала в интервью NEWS.ru.

По словам специалиста, ванная комната является наиболее опасным местом в доме. По ее словам, скользкие поверхности являются главной причиной частых падений в этом помещении. Многие получают серьезные травмы именно в ванне.

Моисеенко подчеркнула, что независимо от возраста, риск падений на скользком полу в квартире высок, и ванная комната здесь лидирует по количеству таких инцидентов. Она также отметила серьёзные последствия, к которым могут приводить падения, в том числе частичную или полную потерю двигательных функций, особенно актуальную для людей старше 60 лет.