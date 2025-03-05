Макрон выступил против перемирия на Украине и не исключил размещение военных

Позже Макрон сообщил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».
Напомним, Франция занимает активную позицию по поддержке Украины. На прошедшем саммите ЕС в Париже Макрон убеждал остальных европейских лидеров отправить военный контингент на Украину. Многие страны ЕС считают, что отправка войск на Украину приведет к эскалации, а без поддержки США она будет неэффективна.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных на Украине не будет, но не видит проблемы в том, чтобы другие страны ЕС отправили туда военный контингент.