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Макрон выступил против перемирия на Украине и не исключил размещение военных

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против перемирия на Украине, и не исключил размещение европейского военного контингента в республике. Об этом он рассказал в своем обращении к нации.

Источник: AP 2024

Позже Макрон сообщил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».

Напомним, Франция занимает активную позицию по поддержке Украины. На прошедшем саммите ЕС в Париже Макрон убеждал остальных европейских лидеров отправить военный контингент на Украину. Многие страны ЕС считают, что отправка войск на Украину приведет к эскалации, а без поддержки США она будет неэффективна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных на Украине не будет, но не видит проблемы в том, чтобы другие страны ЕС отправили туда военный контингент.