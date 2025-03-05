Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На полигоне в Ростовской области утилизируют боеприпасы

В Сальском районе 6 марта утилизируют боеприпасы на полигоне.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утилизируют боеприпасы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Сальского района Владимир Березовский. Он предупредил жителей о предстоящих работах.

Согласно опубликованному постановлению, в четверг, 6 марта, с 9.00 до 14.00 на полигоне воинской части Сальска саперы проведут утилизацию боеприпасов путем подрыва, — сказано в сообщении.

Жителей призвали сохранять спокойствие. Многие поблагодарили местные власти за предупреждение. Некоторые отметили, что, не зная о плановых работах, столкнулись бы со стрессом из-за звуков взрыва.

Ранее стало известно, что в Ростовской области произошел пожар после массированной атаки беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось вечером 3 марта.