Развели на 500 тысяч: депутаты ГД рассказали «АиФ» как их атакуют мошенники

Телефонные мошенники добрались до Кремля и давно докучают российским политикам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что тоже столкнулся с деятельностью «разводил».
«Звонили неоднократно», — сказал он во время совещания Владимира Путина по проблемам кибермошенничества, которое прошло в среду 5 марта. Жертвой злоумышленников, по словам Пескова, чудом не стал один из родственников: «Вовремя связался со мной».
Aif.ru провел опрос среди депутатов Госдумы. Выяснилось, что буквально каждого из опрошенных депутатов многократно пытались обмануть по телефону. Иногда преступникам это удавалось.
Парламентарии рассказали удивительные истории о подставных поклонниках с цветами, потерянных миллионах и аферисте, загримированном под губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Вассермана «кинули» на 500 тысяч рублей.
Депутат от «Справедливой России» Анатолий Вассерман рассказал, что мошенники выманили у него полмиллиона рублей.
«Один раз меня действительно удалось “развести”. Некто представился сотрудником журнала, которым я в свое руководил. Человек попросил о помощи. И постепенно, поэтапно он “выцыганил” у меня ни много ни мало полмиллиона рублей, прежде чем я окончательно убедился, что он врёт», — рассказал парламентарий aif.ru.
Вассерман отметил, что мошенник приводил убедительные подробности. Эрудит понял, что его обманывают лишь через два месяца. В правоохранительные органы Вассерман так и не обратился.
«В полицию не обращался, потому что у меня ничего не было на мошенников, кроме номеров телефонов, а номера телефонов поменять в наши дни очень-очень несложно», — пояснил Вассерман.
Депутат сообщил, что другие мошенники звонят ему регулярно — со склада временного хранения почты, от телефонного провайдера или из банка.
«Я обычно с интересом выслушиваю, что они мне рассказывают, и только когда дело доходит до просьбы, например, сообщить мой СНИЛС или код из СМС, отвечаю, что в моей коллекции этот “развод” уже есть», — подытожил Вассерман.
Журову пытались обмануть с помощью цветов к 8 марта.
По словам депутата «Единой России» Светланы Журовой, мошенники ей звонят буквально ежедневно.
«Каждый день кто-то звонит. Бывают изящные попытки обмана. Хотела бы предостеречь женщин перед 8 марта. Мне позвонил молодой человек с красивым голосом и сказал, что тайный поклонник хочет передать цветы. Для этого надо было назвать код из сообщения. Решила проверить — а вдруг действительно поклонник. Попросила прямо к Думе привезите цветы, где их заберет сотрудник ФСО. После этого мальчик из цветочного магазина закончил разговор — ему стало уже неинтересно. А вчера звонили по теме электроэнергии и тоже пытались что-то выведать», — рассказала Светлана Журова aif.ru.
По словам депутата, ее знакомая два раза подряд стала жертвой мошенников и лишилась огромной суммы денег.
«Одну мою знакомую чуть не обманули на 18 миллионов — речь уже шла о продаже квартиры. Мы ее спасали, отбили ее квартиру, задействуя все адвокатские ресурсы, которые только могли. Однако, какие-то деньги она все-таки потеряла. И вот буквально неделю назад эту же знакомую снова обманули, позвонив по поводу счетчиков и попросив продиктовать код. Кто-то вообще никогда не поведется, а кто-то может подряд повестись дважды», — отметила Журова.
Милонов разоблачает мошенников с помощью умной камеры и фразы «Крым — наш».
Виталий Милонов признался, что ему очень часто звонят мошенники, которых депутат старается разоблачить.
«Мне звонили миллион раз. Чаще всего это люди с не совсем чистым русским языком, с украинским диалектом начинают рассказывать о незаконных переводах со счета на счет и заведенных расследованиях. Я в свое время изучал национальные языки, поэтому очень четко чувствую акцент. Несколько раз я пытался отследить всю цепочку звонивших. Я делал скрины их фотографий и через умную камеру на смартфоне определял, кто эти люди. Чаще всего — это просто образцы из фотоателье. Хотел хоть одного уговорить встретиться, но они категорически отказывались», — рассказал депутат.
По словам Милонова, обычно разговор с мошенниками он заканчивает пожеланием ковровой бомбардировки по объектам ВСУ в Днепропетровске или других городах. Несколько раз депутат обращался в полицию, но установить личность мошенников не удавалось.
«К сожалению, им удается втереться в доверие пожилым людям. Надо прислушиваться к речи мошенников — чаще всего это ПТУшники с плохим русским языком. И всегда надо проводить проверку: “Крым — наш”, “Киев — русский город”, после этого их сразу начинает корежить, они сыплют проклятиями и шипят в трубку», — говорит Виталий Милонов в комментарии aif.ru.
Валуев признался, что любит издеваться над мошенниками.
По словам «единоросса» Николая Валуева, он иногда ради удовольствия высмеивает телефонных «разводил».
«Иногда пробиваются, несмотря на то, что у нас специализированный телефон. Обычно это доставляет мне много веселья. Последняя фишка у них — звонить по поводу квартирных счетчиков. Я им говорю все время — “Алло, повторите, пропа 1e26 дает связь”. Они не выдерживают, начинают тихо ругаться, а потом бросают трубку. Я люблю потянуть время в разговоре с ними, возможно пока они говорят со мной, не успеют позвонить какой-нибудь бабушке. Но в такие игры с ними лучше не играть — если вы не чувствуете себя в безопасности, лучше сразу класть трубку», — отметил Николай Валуев.
Драпеко позвонил фейковый губернатор Беглов.
Регулярно получает звонки от мошенников и депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко.
«Постоянно звонят под разными легендами — и почта, и электросчетчики, и поликлиника, чего только не придумывают. Иногда вызывают по видео. Однажды заявили, что губернатор Санкт-Петербурга хочет со мной поговорить. Я посмотрела, вроде похож, но не он. Я сказала, что перезвоню на сотовой. После этого он сразу исчезли. Другой мой знакомый разговаривал с этим “губернатором” довольно долго, пока наконец не понял, что это развод. Насколько я поняла, это был загримированный актер», — рассказала Елена Драпеко.
С Ниловым пытался связаться министр, который находился с ним рядом.
По словам депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, он научился определять мошенников по первому вопросу.
«Обычно по акценту, по говору, по первому вопросу сразу все можно понять. Самый интересный случай у меня произошел год назад, во время того, когда Татьяна Голикова презентовала год семьи на ВДНХ. В тот момент, когда я находился рядом с министром труда Антоном Котяковым мне от его же имени стали писать мошенники, что якобы мне сейчас наберет специальный сотрудник по деликатному вопросу. Я предложил переговорить по правительственной связи, но мне заявили, что она взломана, а самая безопасная связь — это звонок через Telegram», — рассказал Ярослав Нилов.
Бессараб хотели передать таинственную записку.
Депутата от «Единой России» Светлану Бессараб пытались обмануть под предлогом доставки цветов и замены домофона.
«Сегодня мошенники очень изобретательны. Недавно мне, например, позвонили и сообщили о доставке цветов от некого молодого человека, который приложил к букету записку. Я отказалась принять, заподозрив неладное, а потом выяснилось, что это действительно были мошенники. А вот буквально позавчера мне звонили с предложением о якобы замене домофона. Насколько я выяснила, запрашивать удаленно коды могут только мошенники», — рассказала депутат aif.ru.
Как раскрыть мошенника.
Старший преподаватель департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Юрий Силаев назвал в комментарии aif.ru фразы, которые чаще всего используют телефонные мошенники. Услышав их следует насторожиться и сразу прекратить разговор.
По словам эксперта, многие люди, к сожалению, до сих пор ведутся на классические схемы злоумышленников.
«Фразы “ваш счет под угрозой”, “с вашего счета списались деньги”, “продиктуйте номер из СМС” и так далее, говорят о том, что это звонят мошенники», — предостерег Силаев.
По его словам, некоторые мошенники научились имитировать даже голос родственников абонента, а значит необходимо проявлять максимальную бдительность.