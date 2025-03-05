Развели на 500 тысяч: депутаты ГД рассказали «АиФ» как их атакуют мошенники

«Иногда пробиваются, несмотря на то, что у нас специализированный телефон. Обычно это доставляет мне много веселья. Последняя фишка у них — звонить по поводу квартирных счетчиков. Я им говорю все время — “Алло, повторите, пропа 1e26 дает связь”. Они не выдерживают, начинают тихо ругаться, а потом бросают трубку. Я люблю потянуть время в разговоре с ними, возможно пока они говорят со мной, не успеют позвонить какой-нибудь бабушке. Но в такие игры с ними лучше не играть — если вы не чувствуете себя в безопасности, лучше сразу класть трубку», — отметил Николай Валуев.