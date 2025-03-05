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Астрономы получили снимки появления спутников планет

Исследователи полагают, что в прошлом Солнечная система могла быть похожа на систему PDS 70.

Источник: Аргументы и факты

Астрономы из Университета Аризоны получили детальные снимки молодых планет, формирующих спутники. Соответствующая работа опубликована в журнале The Astronomical Journal.

Исследователи наблюдали две молодые планеты в системе PDS 70, которая находится в 370 световых годах от Земли. Ученые зафиксировали компактные кольца пыли вокруг небесных тел. Они полагают, что в будущем эти кольца станут основой для формирования спутников. В то же время две наблюдаемые планеты все еще продолжают расти.

Возраст звезды в системе PDS 70 составляет пять миллионов лет. Это достаточно мало по космическим меркам. По мнению исследователей, Солнечная система в прошлом могла выглядеть подобно.

Ранее сообщалось, что ученые скоро узнают, как выглядела Солнечная система миллиарды лет назад.