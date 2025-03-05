Астрономы получили снимки появления спутников планет

Исследователи наблюдали две молодые планеты в системе PDS 70, которая находится в 370 световых годах от Земли. Ученые зафиксировали компактные кольца пыли вокруг небесных тел. Они полагают, что в будущем эти кольца станут основой для формирования спутников. В то же время две наблюдаемые планеты все еще продолжают расти.