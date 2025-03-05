Какие витамины принимать весной: советы иммунолога

Весной многие замечают у себя симптомы недостатка витаминов: постоянную усталость, тусклую кожу, выпадение волос и др. Какие витамины будет полезно принимать весной, рассказала изданию aif.ru рассказала врач иммунолог-аллерголог Евгения Паршина.
— Весной стоит подумать о включении в рацион продуктов, богатых витамином C — можно использовать замороженные варианты, например, черную смородину, болгарский перец. Кроме того, богаты этим витамином облепиха, яблоки, цитрусовые, — считает медик.
По словам доктора, не стоит пренебрегать и витаминами группы B — они необходимы нервной системе для ее полноценной работы, именно их тело использует для борьбы с усталостью и утомляемостью. При этом, желательно получать витамины с пищей, чтобы начать принимать БАДы, важно сначала обратиться к врачу.
Ранее «Москва 24» сообщила, что иммунитет человека ослабевает к весне, так как зимой организм боролся с серьезными инфекциями вроде гриппа и коронавируса.
Кстати, понятия «авитаминоз» и «гиповитаминоз» похожи по сути, но говорят о разных состояниях. Авитаминоз свидетельствует о полном отсутствии витаминов, а при гиповитаминозе нужного витамина в организме недостаточно, сообщил 360.ru.