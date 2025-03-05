Какие витамины принимать весной: советы иммунолога

По словам доктора, не стоит пренебрегать и витаминами группы B — они необходимы нервной системе для ее полноценной работы, именно их тело использует для борьбы с усталостью и утомляемостью. При этом, желательно получать витамины с пищей, чтобы начать принимать БАДы, важно сначала обратиться к врачу.