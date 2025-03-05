США отключили Киеву оповещение о воздушных атаках: подробности

Напомним, США все туже закручивают гайки в поддержке Украины. После скандальной встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, Штаты объявили о заморозке поставок вооружения на Украину. Самолеты с военной техникой для Киева были развернуты прямо в воздухе и отправлены на базу.