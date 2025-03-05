США отключили Киеву оповещение о воздушных атаках: подробности

США приняли решение отключить ключевой канал работы систем HIMARS на Украине. Об этом пишет издание Economist.
«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — говорится в статье.
Напомним, США все туже закручивают гайки в поддержке Украины. После скандальной встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, Штаты объявили о заморозке поставок вооружения на Украину. Самолеты с военной техникой для Киева были развернуты прямо в воздухе и отправлены на базу.
Позже, правда, в Белом доме уточнили, что заморозка военной помощи необходима для пересмотра финансирования. В Киеве надеются на скорую встречу с делегацией из США и на возможную перезагрузку диалога с представителями Белого дома.