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США отключили Киеву оповещение о воздушных атаках: подробности

Economist: США отключили канал для работы HIMARS на Украине.

Источник: Комсомольская правда

США приняли решение отключить ключевой канал работы систем HIMARS на Украине. Об этом пишет издание Economist.

«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений о нацеливании для HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — говорится в статье.

Напомним, США все туже закручивают гайки в поддержке Украины. После скандальной встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, Штаты объявили о заморозке поставок вооружения на Украину. Самолеты с военной техникой для Киева были развернуты прямо в воздухе и отправлены на базу.

Позже, правда, в Белом доме уточнили, что заморозка военной помощи необходима для пересмотра финансирования. В Киеве надеются на скорую встречу с делегацией из США и на возможную перезагрузку диалога с представителями Белого дома.