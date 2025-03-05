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Пострадавший от взрыва газа дом в Белореченске восстановят

Согласно проведенному обследованию, дом подлежит восстановлению.

Источник: Аргументы и факты

Многоквартирный дом в Белореченске Краснодарского края восстановят после частичного обрушения из-за взрыва газового баллона, заявил в своем Telegram-канале глава Белореченского муниципального района Сергей Сидоренко.

Напомним, в ночь на среду в пятиэтажке на улице Красной произошел взрыв газа, вызвавший обрушение межэтажного перекрытия между пятым и четвертым этажами.

«Согласно проведенному обследованию, краевая организация сегодня дала заключение, что дом, в котором произошел взрыв, подлежит восстановлению», — говорится в публикации.

По словам Сидоренко, дом восстановят по особой технологии с усилением и заменой поврежденных элементов. Он также сообщил, что 6 февраля в Белореченск прибудут представители организации из Ейска, которая занималась восстановлением многоэтажного дома после падения самолета.

Напомним, после данного инцидента в Белореченском городском поселении ввели режим ЧС. По предварительным данным, пострадали два человека. Один из пострадавших находится в реанимации, он получил ожоги 70% тела, у другого — перелом бедра.