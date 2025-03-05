Российские ученые приступили к созданию первого клона племенного быка

В России ученые приступили к лабораторным работам по созданию первого клона племенного быка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Прогресс агро», являющейся заказчиком работ биотехнологической лаборатории «Альтраген».
«В ближайших планах компании — создание клонированного племенного быка-производителя. Клонированный бык будет первым в России», — говорится в сообщении источника.
Отмечается, что успешное клонирование быка-производителя позволит добиться многомиллионной прибыли за счет продажи семени племенного представителя крупного рогатого скота. Подобных показателей, по словам источника, нельзя добиться путем клонирования коров, которые не способны быстро окупить затраты на производство своей молочной продуктивностью.
Учеными было отобрано два быка пород джерси и герефорд, чей геном стал основой для клонирования — лаборатория заготовила 170 эмбрионов каждого из животных для дальнейшей подсадки и взращивания.
Ранее KP.RU сообщал, что в Китае ученые впервые провели клонирование тибетских коров, находящихся под угрозой исчезновения. В результате успешного эксперимента были рождены четыре теленка.