Российские ученые приступили к созданию первого клона племенного быка

Отмечается, что успешное клонирование быка-производителя позволит добиться многомиллионной прибыли за счет продажи семени племенного представителя крупного рогатого скота. Подобных показателей, по словам источника, нельзя добиться путем клонирования коров, которые не способны быстро окупить затраты на производство своей молочной продуктивностью.