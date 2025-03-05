Стало известно, сколько российских мужчин считают 8 Марта важной датой

Большинство мужчин — 70% считают 8 Марта значимой датой, при этом 58% из них всегда поздравляют своих близких в этот день, а 12% делают это время от времени. Аналитики провели опрос среди сильной половины нашей страны и поделились результатами с RT. В опросе приняли участие 10 тысяч респондентов.