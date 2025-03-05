Стало известно, сколько российских мужчин считают 8 Марта важной датой

Наиболее серьёзно к празднику относятся представители старшего поколения: 70% мужчин старше 65 лет ежегодно дарят подарки на 8 Марта. Женщины тоже не любят обходить праздник стороной — 8 Марта поддерживают 65% прекрасной половины населения.
«Треть россиянок (32%) отмечают 8 Марта ежегодно, ещё 33% — иногда. Популярнее всего 8 Марта среди молодых девушек в возрасте от 18 до 24 лет — треть (38%) опрошенных этой возрастной группы всегда празднуют этот день», — заявили эксперты.
Также выяснили, что мужчины чаще поздравляют с 8 Марта своих матерей, чем партнёрш (61% против 55%), а большинство женщин (51%) планируют провести праздник в кругу семьи.
«Пятая часть опрошенных (18%) рассказали, что собираются посвятить время себе — отдыху и хобби. 13% женщин отметят 8 Марта с коллегами и друзьями, ещё 11% запланировали свидание со своими партнёрами. 10% посвятят этот день домашним делам — уборке и приготовлению еды, а 7% будут работать, потому что считают 8 Марта обычным днём», — отметили авторы опроса.
Ранее россиянам рассказали, сколько будут стоить цветы к 8 Марта. В целом к празднику стоимость букетов возросла приблизительно на 5−10%. Аналитические компании сообщают, что розничные цены продолжают становиться больше не только из-за закупочной стоимости и расходов на транспортировку, но и повысившихся для предпринимателей издержек — трат на упаковку, материалы, аренду помещений, зарплаты сотрудников и прочее.