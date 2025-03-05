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Мошенники активизировались перед 8 Марта: названы самые распространённые схемы

Мошенники традиционно активизируются накануне 8 Марта. Они используют несколько самых распространённых методов обмана, рассказал радио Sputnik координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Источник: Life.ru

«В первую очередь, это, конечно, предложение скидок, бонусов или любых других фальшивых вещей, которые якобы могут заинтересовать пользователя. Для этого мошенники могут при помощи фишинговых ссылок переводить пользователей на фальшивые сайты и страницы и побуждать людей к совершению транзакций», — объяснил специалист.

Кроме того, мошенники могут предложить открыть специальные банковские счета на выгодных условиях. Поэтому, если вы получили предложение об открытии счёта в честь праздника, стоит проявить бдительность, иначе есть риск потерять деньги, перейдя по ссылке на фальшивую страницу. Бдительность не помешает и пользователям интернет-магазинов.

«Мошенники также предлагают страницы с фальшивых интернет-магазинов, где якобы будут предлагаться огромные скидки. Они могут ограничиваться просто сбором персональных данных для получения опять же тех или иных бонусов в честь праздника. Но дело в том, что персональные данные сами по себе — товар, который злоумышленники могут использовать в других случаях для мошенничеств или продать на чёрном рынке другим категориям злоумышленников», — заключил Парфентьев.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 марта в России официально начала работать система самозапрета на получение кредитов. Эта инициатива, по мнению представителей Госдумы, позволит гражданам защитить себя от мошеннических действий.