Мошенники активизировались перед 8 Марта: названы самые распространённые схемы

«Мошенники также предлагают страницы с фальшивых интернет-магазинов, где якобы будут предлагаться огромные скидки. Они могут ограничиваться просто сбором персональных данных для получения опять же тех или иных бонусов в честь праздника. Но дело в том, что персональные данные сами по себе — товар, который злоумышленники могут использовать в других случаях для мошенничеств или продать на чёрном рынке другим категориям злоумышленников», — заключил Парфентьев.