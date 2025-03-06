Лягушки начали просыпаться после спячки в лесах Ленобласти

Лягушки начали пробуждаться в лесах Ленинградской области в преддверии весны. Об этом в среду, 5 марта, сообщает биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».
— Только что вернулся из леса. Искал тетеревиный ток, а нашёл лягушку. При плюсовых температурах воздуха лягушки начинают просыпаться, — рассказал ученый.
Обычно лягушки зимуют в норах грызунов, листве и пнях. Некоторые умеют уходить в спячку даже в воде. С наступлением холодов в организме этих земноводных резко увеличивается концентрация мочевины. Помимо этого замедляется дыхание и работа внутренних органов.
Все это помогает лягушкам переносить зиму, поясняет Павел глазков. К слову, их кровь не замерзает зимой и остается все такой же жидкой. В таком состоянии земноводные могут прожить порядка 200 дней, даже если вмерзнет в лед.