Россиянина незаконно мобилизовали в ВСУ в Ивано-Франковской области Украины

Оказалось, что мобилизованный не имел украинского гражданства. Однако руководитель центра проигнорировал это. Иностранца отправили на медицинскую комиссию и включили в списки мобилизованных. Хотя в документах россиянин указал своё гражданство, начальник ТЦК всё равно подписал приказ о его мобилизации. Суд оштрафовал его на 17 тыс. гривен (примерно 37 тыс. рублей).