В России появились скидки на детские билеты на поезда дальнего следования

Также дети получат скидку в 50% на авиабилеты. Приказ Минтранса о льготах вступил в силу ранее. До этого скидка в 50% предоставлялась только для детей по спецтарифу с «особыми условиями». По этой причине родителям чаще приходилось покупать билеты по полной стоимости, что вызывало у них недовольство.