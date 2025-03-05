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В России появились скидки на детские билеты на поезда дальнего следования

Скидка в 50% начала действовать на билеты для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования внутри России. Это следует из постановления правительства РФ.

Скидки предоставляются детям от 10 до 18 лет на рейсы внутри России.

Скидка в 50% начала действовать на билеты для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования внутри России. Это следует из постановления правительства РФ.

«Установить для пассажиров… от 10 до 18 лет… льготный коэффициент 0,5», — следует из документа, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Также дети получат скидку в 50% на авиабилеты. Приказ Минтранса о льготах вступил в силу ранее. До этого скидка в 50% предоставлялась только для детей по спецтарифу с «особыми условиями». По этой причине родителям чаще приходилось покупать билеты по полной стоимости, что вызывало у них недовольство.