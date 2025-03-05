В России приняли закон о повторной выдаче земельных участков

Ранее от государства участок можно было получить бесплатно только один раз.
Госдума на заседании сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в Земельный кодекс, которые в отдельных случаях позволяют россиянам получить от государства второй бесплатный земельный участок. Это касается ситуаций, когда ранее выделенный участок невозможно использовать по назначению из-за боевых действий, природных катаклизмов или техногенных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РБК.
«Это позволяет пострадавшим начать новую жизнь на другом участке и самому распоряжаться имуществом, оставшимся на прежнем», — заявил РБК председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По его словам, такие изменения были согласованы, в частности, с властями Белгородской и Курской областей, серьезно пострадавших от боевых действий и атак беспилотников. Депутат отметил, что до внесения изменений граждане могли получить бесплатный земельный участок от государства только один раз.
Ранее адвокат Павел Агиев сообщал, что земельный участок может быть изъят государством у собственника за намеренное выращивание на нем травы и деревьев. С 1 марта 2025 года использование земельных участков должно строго соответствовать их целевому назначению, а также не создавать угрозы для соседей.