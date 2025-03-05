В России приняли закон о повторной выдаче земельных участков

Ранее адвокат Павел Агиев сообщал, что земельный участок может быть изъят государством у собственника за намеренное выращивание на нем травы и деревьев. С 1 марта 2025 года использование земельных участков должно строго соответствовать их целевому назначению, а также не создавать угрозы для соседей.