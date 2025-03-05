Российская сноубордистка рассказала, как ее выгнали с чемпионата мира

Российская сноубордистка Есения Степанова поделилась воспоминаниями о том, как в 2022 году ее исключили с чемпионата мира, проходившего в Швейцарии.
Спортсменка отметила, что на тот момент ей было всего 17 лет, и она была готова продемонстрировать свои навыки на соревнованиях. Однако, по словам Степановой, ей и другим спортсменам было запрещено участвовать.
«Для меня это был шок. Я собиралась показать себя, а в итоге мы улетели в Москву», рассказала она.
25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских атлетов к зимним Олимпийским играм 2026 года. По информации СМИ, в МОК уверены, что опыт участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже, где они выступали в нейтральном статусе, оказался успешным, и комитет намерен применить аналогичную модель для предстоящих игр.
Ранее стало известно, что Россия отсудила у МОК 5,5 миллионов долларов за 2022 год.